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  29 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Таджикистана принял нового посла Катара

CA-NEWS (TJ) - 29 августа министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин принял копии верительных грамот чрезвычайного и полномочного посла Государства Катар в Республике Таджикистан Иброхим Мухаммад Абдурахмон ал- Абдулло, сообщает пресс-служба МИД РТ.

После церемонии вручения копий верительных грамот состоялась встреча главы внешнеполитического ведомства Таджикистана с назначенным послом государства Катар, в ходе которой были обсуждены вопросы перспективы двустороннего сотрудничества в транспортной, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также взаимодействие стран в рамках международных и региональных организаций.

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