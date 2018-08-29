МИД КНР опроверг информацию о строительстве военной базы в Афганистане

CA-NEWS (CA) - Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в среду на брифинге опровергла информацию о том, что Китай приступил к строительству первой военно-тренировочной базы в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана и планирует в будущем дислоцировать там китайских военнослужащих.

«Эти сообщения не соответствуют действительности», - цитирует её слова ТАСС.

Журналисты попросили пояснить, в какой именно степени эта информация не соответствует действительности: в части об источнике финансирования или о планах по размещению на объекте китайских военных.

«Согласно этим сообщениям, Китай финансирует строительство и планирует направить туда войска. Однако это не соответствует действительности. Если эта информация не соответствует действительности, то и вся последующая естественным образом не имеет ничего общего с реальностью», - резюмировала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

В среду газета South China Morning Post со ссылкой на собственные источники сообщила о том, что Китай начал строительство военно-тренировочной базы в рамках наращивания сотрудничества с Кабулом в борьбе с терроризмом.

По ее данным, КНР планирует направить туда по меньшей мере один батальон китайских военнослужащих с техникой и оборудованием для подготовки афганских сил безопасности. База будет расположена в Ваханском коридоре, который представляет собой узкую полосу в горах, граничащую с тремя странами: Таджикистаном на севере, с Пакистаном на юге и Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР) КНР на востоке.