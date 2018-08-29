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  29 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Китай передаст Таджикистану председательство в СВМДА

CA-NEWS (TJ) - Китай передаст Таджикистану председательство в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на полях генеральной ассамблеи ООН. Как сообщает МИА «Казинформ», об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«Таджикистан – следующий председатель СВМДА. Буквально через месяц, в городе Нью-Йорке, на полях Генассамблеи ООН произойдет передача председательства от Китайской Народной Республики к Таджикистану», – сообщил министр на открытии конференц-зала «Шелковый путь» в офисе секретариата СВМДА.

СВМДА является международным форумом по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии.

Сегодня СВМДА включает 27 государств-членов, которые охватывают около 90% территории и населения континента. 7 стран и 4 международных организации, в том числе ООН, имеют статус наблюдателей.

Напомним, секретариат был образован 17 июня 2006 года и расположен в Астане. Новый офис также был официально открыт министром иностранных дел Казахстана Ерланом Идрисовым 29 октября 2016 года в Астане.

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