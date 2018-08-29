Шавкат Мирзиёев дал старт строительству литейно-прокатного комплекса

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 29 августа встретился с коллективом акционерного общества “Узбекский металлургический комбинат” в Бекабаде, сообщает УзА.



В ходе визита президент страны заложил символический первый камень, тем самым дав старт строительству литейно-прокатного комплекса.

На реализацию проекта будут направлены собственные средства комбината в размере 91 миллиона долларов, кредиты российского "Газпромбанка" и швейцарского “Credit Suisse” на 361 миллион долларов, всего будет освоено 452 миллиона долларов.

Проект намечено полностью ввести в строй в 2020 году, что позволит производить дополнительно 1 миллион тонн стальных листов в год и создать более 400 новых рабочих мест. В результате 2021 года объем производства готовой продукции на комбинате намечено довести до 2,1 миллиона тонн ежегодно.

За счет сокращения импорта прокатного листа за год можно будет сэкономить 350 миллионов долларов.

Вместе с тем будет полностью обеспечена годовая потребность (500 тысяч тонн) в горячекатаном листе, являющегося основным сырьем строящегося в настоящее время Ташкентского металлургического завода. Строительством литейно-прокатного комплекса займется итальянская компания “Danieli”.