На ночных улицах Душанбе задержали подростков, занимавшихся бродяжничеством

CA-NEWS (TJ) - В ходе ночного рейда, проведённого в Душанбе, сотрудниками службы профилактики правонарушений среди молодёжи МВД Таджикистана в районе Шохмансур задержана группа молодёжи, в том числе 7 несовершеннолетних, сообщает ТаджикТА.

«Они занимались бродяжничеством. Задержанные были доставлены в приемник-распределитель службы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи МВД», -сообщили в ведомстве.

С молодыми людьми проводятся разъяснительные беседы. На их родителей, согласно закону Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за воспитание и обучение детей», составлены протоколы об административных правонарушениях.

Рейд показал, что в нарушение существующего закона немало подростков всё ещё посещает ночные интернет-кафе и развлекательные центры, а также занимаются бродяжничеством, пояснили в министерстве.