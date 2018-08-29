В Москве представили концепт нового внедорожника Lada 4х4 Vision

CA-NEWS (CA) - АвтоВАЗ представил прототип под названием Lada 4x4 Vision, призванный дать представление о внедорожнике Lada 4x4 следующего поколения. Презентация новинки состоялась в рамках Московского автосалона (ММАС-2018), сообщает Autonews.

В основе Lada 4x4 Vision лежит «особая платформа» длиной 4,2 метра. Автомобиль имеет «выдающийся» дорожный просвет, короткие свесы, «экстремальные» показатели угла въезда и внедорожную трансмиссию с «широким набором высоких и низких коэффициентов».

Что касается экстерьера, то внедорожник получил длинные передние двери, большую черную радиаторную решетку с хромированными элементами в виде бумерангов, широкие защитные металлические накладки днища, 21-дюймовые колесные диски, а также светодиодную оптику в форме фирменной «Икс-графики». Задние двери автомобиля, у которого отсутствует центральная стойка, открываются в противоположную сторону направления движения, что призвано обеспечить дополнительное удобство доступа в салон.

⇳

В салоне установили спортивные сиденья с усиленной боковой поддержкой. Кроме того, видна массивный селектор автоматической коробки передач и «шайба» выбора режимов движения. На центральной консоли установили два больших дисплея — верхний отвечает за показания навигационной системы и прочие функции, а второй — за настройки климатической установки.

Плюс ко всему, прототип получил мультифункциональное рулевое колеса со скошенными верхним и нижним сегментами, а также полностью цифровую приборную панель.

В мае 2018 г. тогдашний президент АвтоВАЗа Николя Мор заявил, что внедорожник Lada 4x4 следующего поколения появится в 2021-2022 году.