В Душанбе прошли таджикско-узбекские консульские консультации

- Таджикистан, политика
- 17:36, 29 августа 2018
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CA-NEWS (TJ) - Консульские консультации между министерствами иностранных дел Таджикистана и Узбекистана прошли сегодня, 29 августа в городе Душанбе, сообщает Авеста. Консультации были проведены в рамках Программы сотрудничества между МИД Таджикистана и Узбекистана.
Консультации прошли под руководством начальника Главного консульского управления МИД РТ Бахрома Холназарова и начальника Консульского управления МИД Узбекистана Улфата Кодирова.
В ходе консультация стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества, оказания правовой помощи и ситуацию с правами граждан и другие вопросы, касающиеся консульской деятельности.
Собеседники обменялись мнениями относительно подписанных сторонами международных конвенций и соглашений, и выразили удовлетворение уровнем их исполнения.