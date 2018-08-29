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  29 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе прошли таджикско-узбекские консульские консультации

CA-NEWS (TJ) - Консульские консультации между министерствами иностранных дел Таджикистана и Узбекистана прошли сегодня, 29 августа в городе Душанбе, сообщает Авеста. Консультации были проведены в рамках Программы сотрудничества между МИД Таджикистана и Узбекистана.

Консультации прошли под руководством начальника Главного консульского управления МИД РТ Бахрома Холназарова и начальника Консульского управления МИД Узбекистана Улфата Кодирова.

В ходе консультация стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества, оказания правовой помощи и ситуацию с правами граждан и другие вопросы, касающиеся консульской деятельности.

Собеседники обменялись мнениями относительно подписанных сторонами международных конвенций и соглашений, и выразили удовлетворение уровнем их исполнения.

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