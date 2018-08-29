Путин объявил о смягчении пенсионной реформы в России

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин предложил скорректировать параметры пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста, сообщает в среду, 29 августа пресс-служба Кремля

По его словам, для женщин уйти на пенсию должно быть возможно не в 63 года (как предполагал изначальный проект), а в 60 лет. Возраст ухода на пенсию мужчин — как и предлагалось ранее, 65 лет. «Считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти лет», - заявил он.

Путин также предложил тем, кому предстояло выходить на пенсию по старому законодательству, в ближайшие два года, установить особую льготу — право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. «Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года», - пояснил он.

Президент также объявил, что необходимы дополнительные гарантии защиты интересов россиян старшего возраста на рынке труда. Среди них согласно предложению Путина — увеличение срока предпенсионного возраста с двух до пяти лет, установление административной и «даже уголовной» ответственности для работодателей за увольнение работников такого возраста, а также для тех, кто откажется принимать их на работу из-за возраста.

Глава государства заявил о необходимости сохранить действующие условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера, а также поддержать жителей села. Он предложил начать с 1 января 2019 года выплачивать надбавки 25% к фиксированной выплате страховой пенсии неработающим пенсионерам, которые живут в селах и у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве.

Путин также рассказал, что у начавших работать рано должна быть возможность уйти на пенсию с учетом заработанного стажа. «Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, - для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42», - сказал он.

«В долгосрочной перспективе, если мы сейчас проявим нерешительность, это может поставить под угрозу стабильность общества, а значит и безопасность страны», -​ заявил глава государства.