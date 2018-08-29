В Астане открыли монумент «Стена мира», посвященный Дню против ядерных испытаний

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия монумента «Стена мира» в Астане.

Комплекс, установленный на территории Площади независимости и Дворца мира и согласия, на 20-летие столицы подарила Актюбинская область. Однако объект, в основу которого заложена идея антиядерного манифеста «Мир. XXI век», презентован 29 августа неспроста – сегодня отмечается Международный день против ядерных испытаний.

Глава республики напомнил, что Семипалатинский ядерный испытательный полигон был закрыт ровно 27 лет назад, это послужило началом процесса отказа страны от одного из крупнейших в мире арсеналов ядерного оружия.

«Этим самым мы вызываем доверие всего человечества. Этим самым мы продолжаем эту борьбу в рамках совещания по мерам доверия в Азии, съезда мировых и традиционных религий и других форумов, местом сбора которых является наша столица. Поэтому я хочу поблагодарить наших актюбинских друзей, которые ко Дню столицы подарили этот объект, который будет обращением молодому поколению беречь мир всего человечества», – сказал Н.Назарбаев и поздравил собравшихся с наступающим Днем Конституции.

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По данным акимата Актюбинской области, задумка архитекторов заключается в создающей преграды стене, которая трансформируется в крышу в форме лепестка, тем самым защищая, объединяя народы, собирая их в единый круг, символизирующий традиционный тюркский курултай.

Объект состоит из трех частей. Первая символизирует разрозненность и изолированность, вторая – надежду, свободу и независимость, третья – путь к сохранению мира и межнационального согласия. Общая длина монумента – 111 метров, максимальная ширина — 18,4 метра, высота – 17,5 метра.

Корпус «Стены мира» выполнен из высокопрочной стали. Для возведения монумента использовано 1200 тонн гранита общей площадью более 6 тыс. кв.м Также на мемориале на 51 языке изображено слово «Мир».

Авторы позаботились не только о визуальном содержании проекта, но и о его функциональности: прозрачные панели покрытия крыши-навеса имеют встроенную LED-систему площадью 616 квадратных метров, состоящую из 2,5 млн светодиодов. Она позволяет транслировать любые яркие цифровые изображения большого размера, подчеркнули в пресс-службе акимата региона.

Стоимость объекта составила 1,8 млрд тенге. Средства выделили компании и предприниматели, работающие в области.