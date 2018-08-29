Загрязнение воздуха плохо сказывается на мыслительных способностях, - исследование

CA-NEWS (CA) - Долгое пребывание в местах с загрязненным воздухом плохо влияет на когнитивные способности, сообщает Би-би-си со ссылкой на совместное исследование ученых из Китая и США.

По мнению авторов исследования, негативное влияние загрязнения атмосферы на когнитивные способности растет с возрастом и особенно касается мужчин зрелого возраста и людей с невысоким уровнем образования.

В ходже эксперимента ученых из США и Китая, около 20 тысяч жителей Китая в течение четырех лет регулярно выполняли контрольные работы по математике и языкам.

Результаты этого эксперимента могут касаться большинства населения планеты, уверены ученые: 80% населения земного шара живет в местах с опасно высоким уровнем загрязнения воздуха.

В основе исследования лежали замеры уровня диоксида серы и азота и микрочастиц размером меньше 10 микрон. Их проводили в местах, где жили тестируемые. В какой степени каждый из этих трех загрязнителей ответственен за нарушение когнитивных способностей, ученые пока не установили.

Уровни угарного газа, озона и более крупных частиц в воздухе в расчет не принимались.

По статистике ВОЗ, из-за болезней, вызванных загрязнением воздуха, каждый год в мире преждевременно умирают порядка семи миллионов человек. «У нас есть свидетельства того, что воздействие загрязнения на показатели языковых тестов становится более заметным с возрастом, особенно для мужчин и для менее образованных», - говорится в исследовании.

Кроме того, из-за загрязнения растет риск возникновения дегенеративных болезней, таких как болезнь Альцгеймера и другие формы деменции, говорится в исследовании.

«Долгое пребывание в загрязненной атмосфере может отбросить человека назад в развитии на один год образования, а это очень много», - говорит один из соавторов исследования, Си Чэнь, сотрудник Йельской школы общественного здравоохранения.

Предыдущие исследования также подтверждают, что загрязнение воздуха плохо влияет на умственные способности студентов.

В ходе более раннего исследования ученые давали людям старше десяти лет, обоих полов, тесты по математике и на узнавание слов. Эксперимент проводили в период с 2010 по 2014 годы.

Исследователи видят одну из причин того, что мужчины со средним образованием и ниже больше подвержены вредному влиянию грязного воздуха, в том, что они в основном работают на улице, занимаясь тяжелым физическим трудом.

«Наши выводы о негативном влиянии загрязнения воздуха на когнитивные способности, особенно на стареющий мозг, означают, что косвенные последствия загрязнения с точки зрения социального благополучия могут оказаться куда более серьезными, чем мы считали раньше», - резюмируют ученые.

«В случае с пожилыми (в нашем исследовании таковыми считаются люди в возрасте 55-65 и 65+) последствия накопленного долгосрочного воздействия среды на организм очень трудно нейтрализовать», - говорит Си.

«Это очень тревожно, потому что нам известно, что в старшем возрасте людям часто приходится принимать крайне важные решения - например, когда уходить на пенсию или какую медстраховку выбрать», - добавляет он.

Хотя исследование касалось только Китая, оно может пролить свет и на ситуацию в других развивающихся странах с высоким уровнем загрязнения.

Авторы отмечают, что в развивающихся странах, жители 98% городов с населением больше ста тысяч человек дышат воздухом, не соответствующим стандартам ВОЗ по загрязнению.