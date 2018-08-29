Канада присоединилась к переговорам о торговле с США и Мексикой

CA-NEWS (CA) - Глава делегации Канады во вторник похвалила Мексику за уступки в сфере торговли автомобилями и трудовых прав, присоединившись к переговорам о Североамериканском соглашении о свободной торговле (NAFTA), в то время как американские законодатели предупредили, что получить одобрение Конгресса для заключения двустороннего соглашения США и Мексики будет непросто, сообщает Reuters.

Топ-менеджеры автомобильных компаний и другие источники также сказали Рейтер во вторник, что двустороннее соглашение между США и Мексикой, о котором было объявлено в понедельник, позволит американскому президенту Дональду Трампу ввести 25-процентные пошлины на импорт производимых в Мексике пассажирских автомобилей и запчастей в объеме, превышающим определенную отметку.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд сказала, что «трудные» уступки Мексики позволят на этой неделе провести продуктивные переговоры. Срок, за который три страны должны договориться об обновлении 24-летнего соглашения, истекает в пятницу.

«Эти уступки действительно будут важны для работников в Канаде и США», - сказала она журналистам после встречи с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

Фриланд, которая позднее во вторник встретилась с мексиканскими чиновниками, сказала, что готова начать детальные переговоры с Лайтхайзером в среду.

Трамп предупредил в понедельник, что может остановиться на соглашении только с Мексикой и ввести пошлины на продукцию из Канады, если страна не согласится с пересмотренными условиями торгового соглашения.

Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай сказал во вторник, что стороны будут работать над трехсторонним соглашением. «Теперь мы посвятим много времени переговорам с Канадой», - сказал он.

Переговоры торговых партнеров затянулись более чем на год, оказав давление на мексиканский песо и канадский доллар. Обе валюты выросли к доллару США в понедельник, однако во вторник песо сдал позиции.

Глава Минфина США Стивен Мнучин сказал, что в случае невозможности заключить сделку с Канадой администрация Трампа намерена заключить отдельное торговое соглашение с Мексикой.

Для одобрения трехстороннего соглашения Сенатом потребуется лишь 51 голос, тогда как для принятия двустороннего соглашения необходимо не менее 60 голосов, сказал сенатор-республиканец Пэт Туми. Если республиканцы сохранят 51 из 100 мест в Сенате по итогам ноябрьских выборов, они смогут утвердить новое соглашение в следующем году без поддержки демократов.