РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Треть всего уличного освещения в Алматы до конца года станет энергосберегающей

CA-NEWS (KZ) - В Алматы до конца года обновят треть всего уличного освещения, сообщает пресс-служба акимата города.

По информации Управления энергетики и коммунального хозяйства города, сегодня в мегаполисе установлено 79993 светильника. В рамках направления «Безопасный город» до конца года будет заменено на энергосберегающее и светодиодное освещение более 24 тыс. светильников или 31,5%.

В настоящее время начато строительство 49,5 км уличного освещения в Ауэзовском районе. До конца года планируется установка 24 км линий наружного освещения в Алатауском районе.

Уже проведено 35,3 км наружного освещения в микрорайонах Баганашыл, Алатау, Ерменсай и Нурлытау. Обновлено 9 км наружного освещения в Турксибском районе по улице Бухтарминская, Майлина и Кульджинский тракт.

Кроме того, разработана проектно-сметная документация на модернизацию со следующего года еще 266 км наружного освещения или 8896 светильников (11,5%).

В рамках проекта государственно-частного партнерства управление с 2019 года планирует модернизировать еще 1375 км линий наружного освещения или 45829 светильников (57%), а также 42052 опор.

В городском управлении отмечают, что светодиодные фонари позволят снизить потребление электроэнергии на 30%, уменьшат затраты городского бюджета и улучшат качество уличного света. Кроме того, они отличаются высоким эксплуатационным сроком.

print
  • Родители в Туркменистане жалуются, что на подготовку ребенка к школе уходит месячная зарплата
  • Япония оказала поддержку Монголии в размере $850 млн в рамках программы МВФ
  • GM Uzbekistan увеличит производство Nexia и Malibu
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×