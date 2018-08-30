Треть всего уличного освещения в Алматы до конца года станет энергосберегающей

CA-NEWS (KZ) - В Алматы до конца года обновят треть всего уличного освещения, сообщает пресс-служба акимата города.

По информации Управления энергетики и коммунального хозяйства города, сегодня в мегаполисе установлено 79993 светильника. В рамках направления «Безопасный город» до конца года будет заменено на энергосберегающее и светодиодное освещение более 24 тыс. светильников или 31,5%.

В настоящее время начато строительство 49,5 км уличного освещения в Ауэзовском районе. До конца года планируется установка 24 км линий наружного освещения в Алатауском районе.

Уже проведено 35,3 км наружного освещения в микрорайонах Баганашыл, Алатау, Ерменсай и Нурлытау. Обновлено 9 км наружного освещения в Турксибском районе по улице Бухтарминская, Майлина и Кульджинский тракт.

Кроме того, разработана проектно-сметная документация на модернизацию со следующего года еще 266 км наружного освещения или 8896 светильников (11,5%).

В рамках проекта государственно-частного партнерства управление с 2019 года планирует модернизировать еще 1375 км линий наружного освещения или 45829 светильников (57%), а также 42052 опор.

В городском управлении отмечают, что светодиодные фонари позволят снизить потребление электроэнергии на 30%, уменьшат затраты городского бюджета и улучшат качество уличного света. Кроме того, они отличаются высоким эксплуатационным сроком.