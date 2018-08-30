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  30 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане стартовал массовый сев озимой пшеницы

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане начался массовый сев озимой пшеницы. Сельскохозяйственная кампания стартовала в Ахалском, Балканском, Лебапском и Марыйском велаятах. С учётом почвенно-климатических условий и в соответствии с агротехническими нормами посевная в Дашогузском велаяте начнётся 5 сентября, сообщает госинформагентство Туркменистана.

По доброй традиции начало сева благословили старейшины. Бросив в подготовленную землю первые семена озимой пшеницы со словами «Да взрастёт полновесным колосом каждое посаженное семя!», аксакалы и их юные помощники передали символическую эстафету посевной механизаторам, которые тут же приступили к работе.

В нынешнем году хлебная нива страны займёт 760 тысяч гектаров земель, с которых в 2019 году дайханам предстоит собрать 1 миллион 600 тысяч тонн зерна, в том числе в Ахалском велаяте – 450, Марыйском – 380, Лебапском – 350, Дашогузском – 300 и в Балканском – 120 тысяч тонн.

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