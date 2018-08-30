Американская НПО спустя 12 лет возобновила свою работу в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Открытие представительства неправительственной организации American Councils for International Education в Узбекистане свидетельствует об укреплении стратегического партнерства между Вашингтоном и Ташкентом. Об этом заявила 29 августа на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Мы действительно гордимся тем, что сейчас произошло в Узбекистане. Ранее посол США в Узбекистане Памела Спратлен вместе с заместителем министра юстиции Узбекистана [Акбаром Ташкуловым] участвовали в открытии представительства "Американских советов по международному образованию" в Узбекистане", - сказала она.

"Это будет первая американская НПО, зарегистрированная в Узбекистане за более чем 15 лет. Все это демонстрирует усиление стратегического партнерства между США и Узбекистаном, а также стремление правительства Узбекистана к проведению серьезных реформ и международному сотрудничеству. Это свидетельствует о развитии связей между людьми в наших странах, так как "Американские советы" предоставляют множество возможностей для академического и культурного обмена между США и Узбекистаном", - добавила Науэрт.