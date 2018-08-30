Нацбанк Казахстана лишил лицензии две страховые компании

CA-NEWS (KZ) - Национальный банк Казахстана лишил лицензии две страховые компании.

Как сообщает пресс-служба банка, страховая компания «Салем» лишена лицензии по видам страхования в добровольной форме за нарушения, выразившиеся в:

- неоднократном (два и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) несоблюдении требований пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных законодательством РК;

- неоднократном (два раза в течение последних 12 месяцев) приостановлении действия лицензии.

АО «СК «Салем» запрещается заключать новые договоры страхования, включая продление действующих договоров страхования и их изменение, предусматривающее увеличение страховых премий, объема ответственности АО, по видам страхования в добровольной форме страхования. По ранее заключенным договорам компания обязана выполнить принятые на себя обязательства либо, при наличии согласия страхователя, осуществить передачу страхового портфеля или расторгнуть со страхователями договоры страхования.

В свою очередь АО «Страховая компания Kompetenz» лишена лицензии по классу страхования грузов в добровольной форме страхования за нарушения,

выразившиеся в:

- неоднократном несоблюдении требований пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных законодательством;

- неоднократном приостановлении действия лицензии.

АО «СК Kompetenz» запрещается заключать новые договоры страхования (перестрахования), включая продление действующих договоров страхования (перестрахования) и их изменение, предусматривающее увеличение страховых премий, объема ответственности АО по классу страхование грузов в добровольной форме страхования. По ранее заключенным договорам Kompetenz обязан выполнить принятые на себя обязательства либо, при наличии согласия страхователя, осуществить передачу страхового портфеля или расторгнуть со страхователями

договоры страхования.