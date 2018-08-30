Президент Таджикистана вручил награды группе государственных и общественных деятелей Узбекистана

CA-NEWS (TJ) - 30 августа накануне празднования 27-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан, президент страны Эмомали Рахмон, наряду с активистами республики, вручил государственные награды Таджикистана группе государственных деятелей, представителей сферы науки, образования и культуры соседнего Узбекистана, сообщает пресс-служба главы государства.

«Указом президента Республики Таджикистан от 28 августа текущего года указанные лица, внесшие за годы независимости весомый вклад в дело укрепления, расширения и развития отношений дружбы и добрососедства, культурно-гуманитарных, социально-экономических и научно-технических связей, а также продвижения плодотворного всестороннего сотрудничества между двумя странами во благо таджикского и узбекского народов, удостоены высоких государственных наград Таджикистана», - отмечает пресс-служба.

Таким образом: Абдулло Арипов – премьер-министр Республики Узбекистан и Абдулазиз Камилов – министр иностранных дел Республики Узбекистан награждены Орденом «Исмоили Сомонї» II степени.

Также удостоены высоких наград Таджикистана Хамраев Шавкат – министр водного хозяйства Республики Узбекистан – Орденом «Шараф» I степени, Алматов Зокиржон – советник министра внутренних дел Республики Узбекистан, Вахидов Абдувахоб – председатель таджикского национального культурного центра Самаркандской области, Джурабеков Исмоил – советник министра водного хозяйства Республики Узбекистан, Тухтаев Тухтамиш – заведующий отделом газеты «Овози тожик» и Чориев Таваккал – профессор кафедры начального образования Бухарского государственного университета – Орденом «Дӯстӣ».

За значительный вклад в укрепление культурных отношений почетного звания «Народный артист Таджикистана» удостоены Джураев Шерали – артист государственного учреждения «Узбекконцерт» и Халилова Мавлуда – старший научный сотрудник отдела «Устоз-шогирд мактаби» узбекского национального центра творчества маком.