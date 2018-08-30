Facebook сделал свою видеоплатформу доступной во всем мире

CA-NEWS (CA) - Facebook с 30 августа сделает свою видеоплатформу Watch доступной пользователям по всему миру, говорится в блоге компании. Платформа предназначена для публикации видеоблогов, прямых трансляций и авторских шоу.

«Сегодня мы делаем Facebook Watch доступным повсюду, предоставляя людям по всему миру новый способ открывать для себя отличные видео и общаться с друзьями, создателями и другими поклонниками», - приводятся в сообщении слова главы подразделения видео Фиджи Симо.

Сервис Watch заработал в августе 2017 года. До сих пор он был доступен только для американских пользователей. Отмечается, что каждый месяц более 50 млн человек в США смотрят видео на платформе Facebook.

Таким образом компания намеревалась расширить возможность пользователей смотреть и оценивать видео. При этом контент для сервиса Watch является эксклюзивным, а производство некоторых шоу финансируется Facebook.

С помощью этого сервиса, как отмечает Bloomberg, Facebook рассчитывает конкурировать с крупнейшим видеосервисом от Google. Авторы контента могут монетизировать его на платформе Facebook, присоединившись к программе Ad Breaks. Эта программа позволяет включать рекламные ролики в видео.