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  30 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе прошли таджикско-узбекские консульские консультации

CA-NEWS (UZ) - Консульские консультации между министерствами иностранных дел Таджикистана и Узбекистана прошли сегодня, 29 августа в городе Душанбе.

Консультации прошли под руководством начальника Главного консульского управления МИД РТ Бахрома Холназарова и начальника Консульского управления МИД Узбекистана Улфата Кодирова, сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества, оказания правовой помощи и правовое положение граждан в двух странах, а также другие вопросы относящиеся к компетенции консульской деятельности.

Стороны обменялись мнениями относительно выполнения подписанных конвенций и международных соглашений и выразили удовлетворение ходом и уровнем их выполнения.

Отношения между Таджикистаном и Узбекистаном вышли на новый уровень после смены власти в соседней стране, когда у руля стал Шавкат Мирзиёев.

За 2017-й торговый оборот между странами достиг $126 миллионов и за полгода 2018-го — $128 миллионов.

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