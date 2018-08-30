Аналитики JPMorgan заявили, что Турции предстоит погасить внешний долг в $179 млрд до июля 2019 года

CA-NEWS (CA) - Срок погашения внешнего долга Турции объемом около $179 миллиардов - почти четверть годового ВВП страны - наступит в течение года, завершающегося в июле 2019-го, сообщили аналитики JPMorgan, сигнализировав о риске резкого спада в турецкой экономике, передает Reuters.

Основная часть долга к погашению - около $146 миллиардов - приходится на частный сектор, особенно банки. Правительству необходимо выплатить или отсрочить погашение долга в размере $4,3 миллиарда, остальная часть приходится на организации госсектора, говорится в аналитической записке JPMorgan.

Турецкая лира с начала года упала на 40 процентов к доллару на фоне опасений о влиянии на денежно-кредитную политику президента страны Тайипа Эрдогана и ухудшения отношений с США.

Падение лиры спровоцировало страхи о том, что турецкие компании могут столкнуться с трудностями в погашении долгов в твердой валюте, а также оказало давление на европейские банки, имеющие потенциальные риски в Турции.

JPM сообщил, что в 2017 году объем внешнего долга Турции по отношению к ВВП страны приближался к рекордным пикам, наблюдавшимся непосредственно перед финансовым кризисом в стране в 2001-2002 годах.

«Финансовые нужды в ближайшие 12 месяцев велики, а доступ к рынкам стал проблематичным», - говорится в записке.

В течение оставшейся части 2018 года срок погашения наступит для долга в размере $32 миллиарда, показали подсчеты JPM, основанные на данных центробанка Турции.

«Поскольку международные банки, скорее всего, как минимум частично ограничат свои потенциальные риски в Турции, отсрочка погашения основной суммы может оказаться трудной для некоторых организаций», - сообщили аналитики.

«В случае внезапной остановки потоков капитала, риски отсрочки погашения долгов будут расти, а финансировать дефицит текущего счета платежного баланса станет трудно», - говорится в записке.