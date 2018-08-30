Казахстанец, приговоренный к 6 годам тюрьмы по делу о теракте в Бостоне, освобожден досрочно

CA-NEWS (KZ) - Казахстанец Диас Кадырбаев, осужденный по делу о теракте, совершенном братьями Царнаевыми в Бостоне, освобожден досрочно, сообщает The Boston Globe.

По данным издания, гражданин РК, осужденный за воспрепятствование осуществлению американского правосудия, был освобожден из федеральной тюрьмы Big Spring штата Техас 29 августа.

«Господин Кадырбаев остается под стражей Иммиграционно-таможенной полиции в ожидании предстоящей депортации из США в Казахстан», - сказал пресс-секретарь полиции Джон Мохан.

Теракт в Бостоне произошел 15 апреля 2013 года недалеко от финишной черты марафона. С интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва, в результате которых 3 человека погибли, более 260 получили ранения. В организации теракта виновными были признаны братья Царнаевы. Тамерлан был ликвидирован силовиками во время поиска преступников. Джохар приговорен к смертной казни.

А двоих казахстанских студентов Диаса Кадырбаева и Азамата Тажаякова в июне 2015 года приговорили в США к 6 и 3,5 годам лишения свободы соответственно за воспрепятствование американскому правосудию при расследовании теракта, совершенного Царнаевыми.

А.Тажаяков вернулся в Казахстан летом 2016 года.