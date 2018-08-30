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  30 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана наградил Алишера Усманова орденом «Эл юрт хурмати»

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 августа подписал указ о награждении учредителя и руководителя российского акционерного общества USM Holding Алишера Бурхановича Усманова орденом «Эл-юрт хурмати», сообщает УзА.

Как отмечается в документе, высокой награды известный соотечественник удостоен «за огромный вклад в укрепление экономических, общественных и культурно-гуманитарных связей между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, эффективную реализацию крупных инвестиционных проектов в тране, активное участие в создании в Узбекистане уникальных духовно-просветительских комплексов с целью возрождения и сохранения богатого исторического наследия и национальных ценностей народа, искреннюю любовь к Родине, являющуюся примером для молодежи, а также за содействие в развитии спорта и туристического потенциала республики».

Мирзиеев также наградил орденом главу компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.

Алекперова наградили орденом «Дустлик» (Дружба) за вклад в развитие нефтегазового комплекса Узбекистана и внедрение передовых технологий в эту отрасль, а также повышение экспортного потенциала республики.

Напомним, погибший несколько лет тому назад родной племянник Алишера Усманова - Бобур Усманов, был женат на племяннице супруги Шавката Мирзиёева - Диёре Усмановой.

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