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  30 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Монголии провел переговоры с советником премьер-министра Японии о взаимном сотрудничестве

CA-NEWS (MNG) - 28 августа министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар встретился со специальным советником премьер-министра Японии Кэнтаро Соноуру, сообщает Montsame.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение позитивным продвижением переговоров по вопросам политики, безопасности и обороны, успешным проведением стратегических и политических консультативных встреч. совещаний. Кроме того, они обсудили текущее состояние и перспективы монголо-японских отношений, обменялись мнениями о предстоящих визитах и ​​мероприятиях высокого уровня, которые будут состоятся в ближайшее время.

Соноура выразил признательность Монголии за ее большой вклад в обеспечение устойчивости и безопасности в Северо-Восточной Азии посредством таких действий, как проведение Улан-Баторского диалога, отмечается в статье.

Стороны отметили, что обе страны как партнеры, разделяющие общие демократические ценности, углубляют сотрудничество на региональных и международных площадках.

Японская сторона кратко изложила свою политику в области внешних отношений и безопасности, включая «Свободную и открытую Индо-Тихоокеанскую стратегию», и подтвердила свою полную поддержку усилиям Монголии, направленным на то, чтобы стать частью механизма многостороннего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и участвовать в Восточно-Азиатских встречах высокого уровня.

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