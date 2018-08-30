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  30 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе состоится заседание таджикско-катарской межправительственной комиссии

CA-NEWS (TJ) - Третье заседание Совместной межправительственной комиссии Таджикистана и Катара по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству состоится 31 августа в Душанбе, сообщает Ниат Ховар.

30 августа, в рамках заседания в Душанбе начнутся совещания рабочих групп совместной межправительственной комиссии Таджикистана и Катара по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.

Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан и добавили, что в рамках заседания также ожидаются двусторонние рабочие встречи.

По данным министерства экономического развития и торговли РТ, 29 августа делегация гостей посетила исторические и культурные достопримечательности городов Душанбе и Гиссар.

Ожидается, что в рамках заседания состоится встреча министра экономики и торговли Катара с премьер-министром Республики Таджикистан и министром транспорта Республики Таджикистан.

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