Озеро Алаколь летом посетили более 1 млн человек

CA-NEWS (KZ) - Озеро Алаколь летом посетили более 1 млн человек, сообщил аким Алматинской области Амандык Баталов, открывая гостиничный комплекс в селе Акши Алакольского района.

По его словам, за счет средств местного бюджета завершена реконструкция дороги от Акши до зон отдыха на побережье озера общей протяженностью 23,8 км на сумму 3 млрд тенге ($8,3 млн). Начата работа по реконструкции автомобильных дорог «Ушарал—Достык», «Талдыкорган—Ушарал».

Также администрация субсидирует железнодорожное сообщение «Жетыген —Достык—Жетыген» и авиасообщения по направлениям «Астана—Ушарал—Астана», «Алматы—Ушарал—Алматы», «Талдыкорган—Ушарал—Талдыкорган». На эти цели из местного бюджета выделено 516,4 млн тенге ($1,423 млн).

В следующем году планируется провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта города Ушарал и берегоукрепительные работы на озере Алаколь.

«Все это способствует привлечению еще большего числа туристов. Если в прошлом году Алаколь посетило 700 тысяч человек, то в этом уже более миллиона», - отметил А.Баталов.