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  30 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Под Ташкентом парень зарезал любимую, которую родители решили выдать замуж за богатого

CA-NEWS (UZ) - Житель Паркента убил любимую девушку и тяжело ранил ножом парня, за которого она должна была выйти замуж. В отношении парня, совершившего преступление из-за ревности, возбуждено уголовное дело по статье 97 («Умышленное убийство»), передает centralasian.org.

Убийство было совершено 25 августа в Паркентском районе Ташкентской области. Из-за тайны следствия имена убитой девушки и парня, подозреваемого в ее убийстве не разглашаются.

По словам очевидцев, раненная ножом девушка скончалась на месте, парень, за которого она должна была выйти замуж, в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Парень, подозреваемый в совершении убийства, задержан сотрудниками милиции.

Как рассказала одна из соседок девушки, убивший ее парень был ее одноклассником. Узнав о том, что его любимую девушку выдают замуж за другого, в порыве ревности он убил помолвленную пару.

– На следующей неделе у девушки должна была состояться свадьба. Но ее одноклассник, отследив ее с будущем мужем, нанес им несколько ударов ножом. Девушка скончалась на месте, а парня, за которого она должна была выйти замуж, в тяжелом состоянии увезли в больницу, –​ сказала соседка.

В РОВД Паркентского района подтвердили информацию об убийстве местной жительницы. По словам сотрудника правоохранительных органов, в отношении парня, подозреваемого в совершении преступления, возбуждено уголовное дело по статье 97 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Узбекистана. Расследованием убийства занимается районная прокуратура.

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