Бюджетников отправили на уборку хлопка в некоторых регионах Туркменистана

CA-NEWS (TM) - В некоторых регионах Туркменистана стартовала очередная хлопкоуборочная кампания. По сообщениям источников издания «Альтернативные новости Туркменистана», первыми на поля отправили технический персонал государственных учреждений: школ и детских садов, поликлиник и больниц, работников швейных фабрик, домоуправлений, почты, банковских служащих и других.

В школах Туркменабада ежедневно на хлопок в полном составе отправляют техничек. Несмотря на то, что сырца на полях из-за засухи и раннего старта кампании практически нет, людей на рейсовых автобусах вывозят в Фарабский, Саятский и Халачский этрапы, где они работают весь день, а вечером возвращаются в город.

На хлопок людей в принудительном порядке повезли и в дни празднования Курбан байрамы, то есть 22, 23 и 24 августа, хотя указом президента эти дни были объявлены нерабочими.

«Сегодня, например, я за весь день собрал всего 5 килограммов, — сообщил во вторник, 28 августа, источник в Лебапском велаяте. – А днем ранее и того меньше – чуть более трех кило».

В Марыйском велаяте сотрудников местной государственной швейной фабрики 27 августа заставили скидываться по 25 манатов (около $1,5) на аренду городских автобусов для доставки сборщиков хлопка на поля. Эта сумма – на 10 дней аренды транспорта. За очередные 10 дней будут платить сотрудники другого бюджетного учреждения, а работники фабрики ездить на хлопок. На собрании коллектива директор объявил, что рабочим до завершения хлопкоуборочной кампании еще не раз придется оплачивать аренду автобусов.

Источники сообщают, что в сентябре на поля выйдут и педагоги, однако большинство из них предпочтут откупиться от обязанности ездить на хлопок. Учителей предупредили, что ежедневная плата за освобождение составит от 15 до 25 манатов, хотя в прошлый сезон с них брали по 10 манатов.

В последние годы ряд мировых брендов публично отказались от закупок текстиля и сырья в Туркменистане по причине использования принудительного труда.