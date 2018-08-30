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  30 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Таджикистана направил телеграмму президенту Узбекистана по случаю празднования Дня независимости

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по случаю 27-й годовщины Дня государственной независимости Узбекистана направил поздравительное послание в адрес лидера страны Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В послании президента Таджикистана подчеркивается, что «проводимые Шавкатом Мирзиёевым дальновидная политика и жизненно важные преобразования в экономике общественно-политической и социальной сферах страны уже сегодня дают положительные результаты и неуклонно повышают международный авторитет Узбекистана на мировой арене».

«Таджикистан, как ближайший сосед Узбекистана, с которым его связывают тысячи дружественных нитей, с неподдельным восхищением радуется этим достижениям. Народы наших стран объединяет бесценный опыт многовековой дружбы и добрососедства, основанный на культурно-духовной близости, уважении интересов друг друга и стремлении к миру и согласию», - отмечается в телеграмме таджикского президента.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что «для Таджикистана отношения с Узбекистаном всегда были и остаются основным приоритетом внешней политики».

«Мы глубоко удовлетворены доброй и конструктивной атмосферой таджикско-узбекского многопланового партнерства, и, конечно же, его динамичным развитием, отвечающим коренным интересам двух народов и региона в целом», - подчеркивается в телеграмме.

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