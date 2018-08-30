В Ташкенте впервые за двадцать лет состоялась крупная сходка «воров в законе»

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте состоялась сходка «воров в законе» из бывших советских республик. Об этом радио «Озодлик» сообщили два источника, приближенные к криминальному миру, а также водитель, обслуживавший «воров в законе».

По словам московского аналитика, исследующего информацию о криминальных авторитетах из бывших советских республик и попросившего редакцию не разглашать его имени в целях безопасности, сходка «воров в законе», прошедшая в Ташкенте впервые за двадцать лет, состоялась вечером 20 августа.

«При ныне покойном президенте Узбекистана большинство криминальных авторитетов были отправлены за решетку, небольшая их часть работала под контролем властей. Нынешняя сходка «воров в законе» состоялась в Ташкенте впервые за двадцать лет», – говорит московский аналитик.

По словам источников, хозяином сходки «воров в законе» в узбекской столице выступил 46-летний криминальный авторитет из Узбекистана Бахтияр Кудратиллаев, известный как Бахти Ташкентский.

Как говорит водитель из Ташкента, обслуживавший собравшихся на сходку «воров в законе», встреча криминальных авторитетов состоялась в трехэтажной вилле одного из известных представителей узбекского шоу-бизнеса, которая расположена вдоль дороги, ведущей из Янгиабада в сторону Панельного.

По словам еще одного источника, во время сходки «воров в законе» обсуждался вопрос «о передаче контроля над криминальным миром и тюрьмами Узбекистана» представителям криминального мира России.

«За последние двадцать лет Узбекистан отдалился от воровских понятий. Практически все зоны стали «красными» (тюрьмы, не подконтрольные криминальным авторитетам, называют «красными зонами» – ред.). Братва в Узбекистане перестала давать деньги в общак. Во время сходки договорились, что отныне узбекистанские «воры в законе» будут обсуждать все эти вопросы с представителями криминального мира России. Кроме того, Бахти Ташкентскому напомнили о его обязательстве, по которому он должен постоянно участвовать на всех «сходняках», – сказал источник, приближенный к криминальному миру Узбекистана.

По его словам, после сходки «воров в законе» в Ташкенте сотрудники правоохранительных органов Узбекистана задержали 60-летнего криминального авторитета из Казахстана Маймушева Айткали Мукашевича (Маймиш Леха Семипалатинский).

«Но спустя немного времени его отпустили. Я уверен, что его отпустили после вмешательства известного узбекистанского предпринимателя Салима Абдувалиева», – говорит источник.

Редакция не имеет официального подтверждения этой информации.

Источники говорят, что на сходке в Ташкенте участвовали криминальный авторитет Беслан Мусаев, известный как «Беслан чечен», а также еще двое «воров в законе» из России.

В разговоре собеседник, представившийся сотрудником Главного управления уголовного розыска МВД Узбекистана, сообщил, что «21 августа представители правоохранительных органов действительно допросили гражданина Казахстана Айткали Маймушева, 10.04.1958 года рождения». Но, по словам сотрудника МВД, в настоящее время данный гражданин Казахстана не находится на территории Узбекистана.

По данным издания, криминальный авторитет Бахтияр Кудратиллаев, выступивший хозяином сходки в Ташкенте, является единственным криминальным авторитетом в Узбекистане, который был коронован в «воры в законе» в возрасте 26 лет.

В Узбекистане о Кудратиллаеве сформировано мнение, как о «защитнике узбеков». В ноябре 2014 года Бахтияр Кудратиллаев был переведен из печально известной колонии «Жаслык» в тюремную больницу в Ташкенте, известную как «Сангород». 27 декабря того же года он вышел на свободу «в связи с ухудшением состояния здоровья».

Бахти Ташкентский был неоднократно судим по различным обвинениям. Ему предъявляли обвинения в сбыте и употреблении наркотиков, хранении оружия и нарушении внутреннего порядка колонии.

По мнению некоторых наблюдателей, авторитет Бахтияра Кудратиллаева резко упал после ареста в прошлом году «смотрящего» по Ташкенту Аббаса Хаджаева. По словам источника в МВД Узбекистана, после ареста Хаджаева лидеры российского криминального мира хотели поставить своего «смотрящего» в Ташкенте. Однако Кудратиллаев выступил против этого.

Как говорит источник в МВД республики, сходка «воров в законе», прошедшая в Ташкенте впервые за последние двадцать лет, означает примирение узбекистанских «воров в законе» с российским криминальным миром.