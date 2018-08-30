Глава Ташкента вызвался помочь уроженцу Узбекистана инвестировать на родине

CA-NEWS (UZ) - Исполняющий обязанности хокима (главы администрации) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев выразил готовность помочь выходцу из Узбекистана Бабуру Хасану инвестировать в экономику страны.

Напомним, ранее сообщалось, что Бабура Хасан, являющегося в настоящее время гражданином Соединенных Штатов, не пустили в Узбекистан. Как заявил бизнесмен на своей странице в Facebook, 3 августа он прилетел из США в Ташкент через Москву. Однако пограничники отказали ему во въезде в страну.

«Таких людей много (желающих инвестировать в Узбекистан – прим.). Пускай откроет счет в банке и положит 10 тыс. долларов. Я лично приеду и решу все проблемы. Если у этого парня действительно есть деньги, сами все решим. Я не знаю, с кем он встречался и почему не получилось», – сказал хоким на заседании международного пресс-клуба.

Хасанов утверждает, что планировал инвестировать в экономику Узбекистана около 50 млн долларов. По его словам, узбекские власти заинтересовались его проектами, однако на протяжении 7-8 месяцев отказывали в выдаче визы.

В своем видеообращении в Facebook бывший гражданин Узбекистана заявил, что намерен реализовать свои проекты в Казахстане, сообщает Kun.uz.