Президент США Трамп обвинил Twitter, Facebook и Google в цензуре

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп обвинил интернет-компании Twitter, Facebook и Google в политической предвзятости, пишет Reuters.

По его словам, они несправедливо обращаются с консерваторами и республиканцами и пытаются незаконно заставить людей молчать. «Я считаю, что это очень серьезная проблема. Они действительно пытаются заставить молчать большую часть населения нашей страны. А эти люди не хотят молчать. Это неправильно. Это нечестно. Это может быть незаконным», - подчеркнул Трамп.

Позднее президент опубликовал в твиттере сообщение в адрес Google с хэштегом «прекратить предвзятость». Претензия заключалась в том, что ранее компания публиковала на домашней странице заявления экс-президента США Барака Обамы, а с приходом к власти Трампа перестала это делать.

На прошлой неделе Дональд Трамп назвал «очень опасными» действия Facebook и Twitter, которые самостоятельно регулируют контент.