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  30 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии правительство заслушало доклад министра образования о подготовке к новому учебному году

CA-NEWS (MNG) - Правительство Монголии заслушало доклад министра образования о подготовке к новому учебному году. Ожидается, что в 2018-2019 учебном году дошкольным образованием будут охвачены более 260 тысяч детей, что на 3300 детей больше, чем в предыдущем году. В целом по стране 1444 детских сада (890 государственных и 554 частных) обеспечили подготовку для начала деятельности, что позволит дошкольным образованием охватить 83 процента детей дошкольного возраста, сообщает Montsame.

«В текущем году будут открыты только девять детских садов на 1710 мест и три школьных корпуса на 1600 мест. Более 30 тысяч студентов поступят в высшие учебные заведения, поэтому ожидается, что более 150 тысяч студентов будут учиться в университетах и колледжах. Что касается общеобразовательных школ, то в 814 государственных и частных школах по всей стране будут обучаться 597,2 тыс. учащихся, из которых 76,4 тыс. - первоклассники, что на 8 тыс. больше по сравнению с предыдущим годом», - рассказала министр образования.

Также на заседании правительства, кабмин разрешил взять 12 000 гектаров земли сомона Сэргэлэн аймака Тув для специальных нужд государства с целью реализации проекта «Город Майдар». Правительство поддержало законопроект о внесении изменений в конституцию Монголии, разработанный по инициативе депутата Д.Лундээжанцана, и приняло решение обобщить предложения и заключение, озвученные на заседании правительства и направить их автору законопроекта, отмечается в статье.

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