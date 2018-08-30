В Армении против экс-премьера Абраамяна возбудили дело о превышении полномочий и мошенничестве

CA-NEWS (CA) - Уголовное дело возбуждено против бывшего спикера и премьер-министра Армении Овика Абраамяна, его брата Джоника Абраамяна и экс-начальника полиции республики Алика Саркисяна, сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета.

В сообщении отмечается, что все они подозреваются в превышении служебных полномочий и мошенничестве.

В результате расследования, предпринятого в рамках уголовного дела на основании заявления от директора горнодобывающей компании ЗАО «Авазаатик» было выяснено, что компания была создана в 2000 году и занималась горнодобывающей деятельностью в Араратской области. В 2008 году высокопоставленные лица создали искусственные преграды, воспрепятствовав его деятельности. В частности, от директора потребовали 60% доли в компании, которую он должен был зарегистрировать на двух лиц (по 30%), а договор с владельцем земли, где он начал работу, решением суда был признан недействительным.

«Руководитель ЗАО и другие свидетели в числе лиц, причастных к злоупотреблениям, назвали Овика и Джоника Абраамянов и Алика Саркисяна. Уголовное дело направлено в Специальную следственную службу», - отметили в Следственном комитете.

Овик Абраамян в 2008 году был спикером парламента Армении, в 2014-2016 годы - премьер-министром страны. Саркисян в 2008 году был губернатором Араратской области, а в 2008-2011 годы - начальником полиции Армении.

8 августа Джоник Абраамян был арестован по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия.