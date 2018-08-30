В одном из районов Алматы с начала года выявлен 41 секс-притон

CA-NEWS (KZ) - В Турксибском районе Алматы с начала года выявлен 41 секс-притон.

Как сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел города, в настоящее время деятельность выявленных притонов пресечена, по их организаторам информация передана в Управление по борьбе с организованной преступностью

«С начала года сотрудниками УВД Турксибского района на проспекте Сейфуллина всего выявлено 391 правонарушение, допущенное девушками легкого поведения, которые, согласно регламенту, в обязательном порядке при доставлении в УВД дактилоскопируются с дальнейшей постановкой на специальный учет», - рассказал начальник управления Талгат Беркенбаев.

В полиции, между тем, напомнили, что вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, вовлечение в занятие проституцией, организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество, предоставление помещений для занятия проституцией или сводничества влечет уголовную и административную ответственности в соответствии с законодательством Казахстана.