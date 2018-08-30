В Ашхабаде женщине стало плохо в очереди за визой в посольстве Таджикистана

CA-NEWS (TM) - Перед посольством Таджикистана в Ашхабаде 21 августа, женщина среднего возраста, стоявшая в огромной очереди за визой, потеряла сознание. Об этом радио «Азатлык» сообщили несколько свидетелей происшествия, которые также прислали видео.

«Она две недели стояла в очереди в ожидании визы для своего сына, чтобы отправить его на учёбу. Из-за того, что она не могла никак дождаться визы она сильно перенервничала и у неё изо рта и носа пошла кровь», - рассказал один из свидетелей случившегося в тот день возле посольства.

Свидетели также утверждают, что женщину увезла машина скорой помощи, но по дороге в больницу она скончалась. «Эта женщина умерла. У неё очень сильно поднялось кровяное давление, она потеряла сознание и по дороге умерла», - рассказала одна из свидетелей.

Изданию не удалось получить официальное подтверждение сообщений о кончине женщины, потерявшей сознание в очереди перед посольством Таджикистана.

В посольстве Таджикистана в Ашхабаде отказались комментировать эти сообщения. «Я по этому поводу даже комментировать не буду», - заявила по телефону представитель посольства.

Как рассказали очевидцы, в эти дни перед посольством собираются очереди из сотен людей, желающих получить таджикскую визу. Некоторые из них неделями ожидают визу, но не всегда получают.

Большие очереди перед посольством Таджикистана в Ашхабаде наблюдаются накануне нового учебного года. Собеседники Азатлыка рассказали, что основная часть ожидающих выдачи виз являются студентами.

«Люди стоят в 45-49-ти градусную жару в ожидании виз. Я сам ждал 15 дней, чтобы получить визу для своего брата», - сообщил туркменский студент, обучающийся в одном из вузов Таджикистана.

Одна из свидетельниц происшествия, случившегося накануне перед посольством Таджикистана в Ашхабаде, утверждает, что после того, как женщине стало плохо и её увезли в больницу, сыну сразу выдали визу: «С ней был её сын. Когда она потеряла сознание, сыну сразу же выдали визу».

Туркменистанцы, которым недавно удалось получить визу Таджикистана, рассказывают, что кроме больших очередей есть ещё и другие сложности.

Несколько туркменистанцев назвали имя одного из «работников». «Максат получает взятку у денежных людей. Я не знаю на какой должности он работает, но собирает документы и анкеты для консульства. Он обещает устроить визу, если дашь ему 30-50 долларов», - рассказала студентка на условиях анонимности. По ее словам, ей пришлось ждать визу 30 дней.

Другой из наших собеседников утверждает: «Максат кроме того, что мучает людей и вымогает взятки, домогается понравившихся ему молодых девушек. Он обещал сестре моего друга устроить ей визу, если та согласится на интимные отношения».

«Азатлык» пока не удалось установить личность и должность человека, которого наши собеседники обвиняют в злоупотреблениях. Также не удалось подтвердить наличие правонарушений, в которых его обвиняют.

Таджикистан является одной из основных стран, куда туркменская молодёжь отправляется на учёбу. По данным независимых источников, количество туркменских студентов обучающихся в Таджикистане около 4000 человек.