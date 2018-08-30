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  30 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане открывается новый театральный сезон

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане первым свои двери для любителей театрального искусства открыл 29 августа столичный Академический театр драмы имени Лахути, сообщает «Азия-Плюс»,

89-й театральный сезон артисты театра открыли постановкой «Слепая любовь» по пьесе драматурга Маджида Салима. Ее поставил заслуженный деятель искусств Таджикистана Турахон Ахмадхон.

В пьесе рассказывается о чистой любви слепого молодого человека и красивой девушки. Молодые люди хотят соединить свои сердца, однако родители и окружающие противятся этому. Главные роли в спектакле играют заслуженные артисты Таджикистана Саодат Азизова, Бободжон Хасанов, артисты Насриддин Асадуллоев, Савлатмо Акназарова, Исфандиёр Гуломзода и Умедджон Бобомуродов.

Остальные театры представят свои постановки зрителям после празднования Дня государственной независимости, так как многие артисты заняты в мероприятиях, которые пройдут в столичном «Наврузгохе».

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