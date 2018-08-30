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  30 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мобильные операторы Таджикистана просят ведомства продлить срок регистраций сим-карт до ноября
Предыстория: В Таджикистане стоимость сим-карты с 1 сентября будет составлять почти $27

CA-NEWS (TJ) - После того как власти объявили, что с 1 сентября новые сим-карты и их переоформление будет стоить 250 сомони ($26,7), в центры обслуживания сотовых компаний начали стекаться толпы людей. Они стоят в очередях по полдня, ругаются и не понимают, что происходит, передает «Азия-Плюс».

Сотовые компании заявляют, что не успеют обслужить всех до часа «икс», и просят соответствующие ведомства продлить срок до ноября.

А пока операторы ждут ответа, люди продолжают стоять в очередях, чтобы успеть купить сим-карту за пять или три сомони, или бесплатно переоформить уже имеющиеся на реальных пользователей. Мы решили тоже постоять в очередях, и узнать, о чем думают люди, кого ругают, и на что надеются.

Ведь некоторые из них стоят в очередях уже по несколько дней:

«Стою в очереди уже третий день, у меня одна сим-карта. Хочу приобрети ещё одну на имя ребенка-школьника, пока сим-карта стоит копейки», - говорит один из абонентов сотовой связи.

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