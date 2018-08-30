Трамп сказал, что не видит причин для возобновления совместных с Южной Кореей военных учений

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп, на прошлой неделе отменивший визит госсекретаря Майка Помпео в КНДР, в среду назвал «очень хорошими» свои отношения с северокорейским лидером КНДР Ким Чен Ыном и сказал, что не видит причин для возобновления совместных с Южной Кореей военных учений, сообщает Reuters.

Министр обороны США Джеймс Мэттис во вторник намекнул, что учения, которые Северная Корея называет репетицией вторжения, могут возобновиться.

Трамп в среду опубликовал в твиттере заявление Белого дома, в котором вновь поставил под сомнение роль Китая в разрешении кризиса вокруг разработки КНДР ядерного оружия, угрожающего США.

Трамп написал, что, на его взгляд, Северная Корея находится под «колоссальным давлением» со стороны Китая, но Пекин одновременно оказывает Пхеньяну «существенную помощь», в том числе поставляя горючее, удобрения и сырье.

«Тем не менее президент считает свои отношения с Ким Чен Ыном очень хорошими и теплыми и на данный момент не видит причин для траты значительных средств на совместные военные учения США и Южной Кореи», - говорится в заявлении.

«Кроме того, Президент может мгновенно возобновить совместные учения с Южной Кореей и Японией, если этого захочет. В этом случае учения будут гораздо масштабнее, чем когда-либо».

Трамп удивил американских военных, когда после исторического саммита с Кимом 12 июня объявил, что США приостанавливают проведение военных учений с Южной Кореей.

Критики назвали это решение преждевременной уступкой Пхеньяну, который сопротивляется усилиям США, призванным заставить его отказаться от ядерного оружия.