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  30 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданку Узбекистана, занимавшуюся попрошайничеством с двумя детьми, задержали в Алматы

CA-NEWS (KZ) - В Алмалинском районе Алматы полицейские задержали 28-лентнюю женщину, занимавшуюся попрошайничеством.

Как сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел города, задержание проведено в рамках рейда «Подросток», направленного для своевременного пресечения преступлений и правонарушений в подростковой среде, а также выявления групп несовершеннолетних антиобщественной направленности.

«Вся угроза была в том, что она просила милостыню прямо на проезжей части и рядом с ней в тот момент находились двое маленьких детей. После установления личности женщины, выяснилось, что она является подданной Республики Узбекистан, в нашей стране пребывала с грубым нарушением миграционного законодательства. На первоначальном этапе в отношении этой женщины приняты меры в соответствии со ст. 449 Кодекса об административной ответственности – назойливое приставание к гражданам в общественных местах. Далее по решению специализированного межрайонного административного суда города Алматы она будет выдворена за пределы Казахстана на родину», - рассказала начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД Лейла Алипбаева.

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