Таджикско-китайская компания выделит $530 тысяч на ремонт школ в Гулистоне

CA-NEWS (TJ) - ООО «Таджикско-китайская горно-промышленная компания» окажет финансовое содействие для ремонта и реконструкции учебных учреждений и строительства спортивных площадок в городе Гулистон, передает Авеста. Соответствующее соглашение подписано между администрацией города Гулистона и Таджикско-китайской горно-промышленной компанией, сообщает «Авеста».

Мэр города Гулистона Матлубахон Амонзода отметила на церемонии подписания соглашения, что данная компания внесла ощутимый вклад в развитие Гулистона.

В соответствие с подписанным соглашением ООО «Таджикско-китайская горно-промышленная компания» выделит 5 млн сомони ($530 тысяч) для ремонта учебных учреждений и строительства спортивных площадок в городе Гулистоне.