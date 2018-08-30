Лето закончилось: в ряде областей Казахстана ожидаются заморозки

CA-NEWS (KZ) - Календарное лето заканчивается, и казахстанцы почувствуют это в последние дни августа, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, через территорию Казахстана с северных районов Западной Сибири будут перемещаться холодные атмосферные фронты, в тыл которым начинает распространяться холодный и обширный антициклон. Поэтому в большинстве областей республики 30 и 31 августа ожидаются дожди, на востоке и в горных районах юго-востока местами сильные дожди.

По мере распространения антициклона дожди будут прекращаться, но температура будет понижаться: в северных, центральных и восточных областях дневная температура понизится от +15+23 градусов до +8+15 градусов, а ночью до плюс +2+7 тепла, на юго-востоке днем до +18+25 градусов.

Лишь в западных и южных областях сохранится по-летнему теплая и без осадков погода с дневными температурами от +27 до +34 градусов.

Вместе с тем в ряде районов объявлено штормовое предупреждение. Так, ночью 1-2 сентября в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях, ночью 2-3 сентября в Карагандинской области, ночью 3 сентября в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются заморозки +3 градуса. В Астане ночью 1-2 сентября ожидаются заморозки +2 градуса.