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  31 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Кудрин назвал оправданным мнение о размахе воровства госсредств в России

CA-NEWS (CA) - Глава Счетной палаты, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает оправданным мнение общества о широком размахе воровства государственных ресурсов в России. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ» в четверг, 30 августа.

«Люди уверены, что воровство госфинансов широко распространено. Это мнение, к сожалению, оправданно», - заявил Кудрин.

«Я могу долго объяснять, почему сложилось именно так, каких институтов, в том числе политических и национальных, не хватает для сдерживания воровства. Содействовать борьбе с коррупцией должно все: и свобода слова, и политическая конкуренция, и фактическая, реальная подотчетность органов власти своим избирателям. Да мы даже до сих пор не научились работать с ценами госконтрактов по-настоящему, хотя занимаемся этим 20 лет», - отметил он.

По его словам, самая сложная и самая коррупционная сфера - это госзакупки. «С точки зрения рискориентированного подхода в госуправлении - с этого надо начинать. Это понимание в Счетной палате уже есть, на стратегической сессии оно подтверждено», - сказал председатель СП.

Кудрин отметил, что в настоящее время у нас неплохо с открытостью данных о госзакупках, но плохо с системным анализом происходящего.

«Нужно, чтобы общество, наконец, увидело, кто, по какой цене и сколько в государстве закупает. Все эти общедоступные данные нужно обрабатывать, анализировать, делать современные приложения, которые облегчат даже простому человеку понимание того, что происходит», - отметил он.

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