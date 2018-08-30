Узбекистан стал одним из самых популярных осенних направлений для россиян

CA-NEWS (UZ) - Грузия и Узбекистан стали самыми популярными осенними направлениями для россиян. Об этом сообщает сервис путешествий Tutu.ru.

Специалисты проанализировали все оформленные авиабилеты за границу с вылетом с 1 сентября по 30 ноября 2018 года. Результаты показали, что 20% от всего количества проданных билетов приходится на Грузию и Узбекистан. Также в списке лидеров продаж оказались Италия, Израиль, Испания, Молдавия, Армения, Германия, Азербайджан и Черногория.

Аналитики также сообщили, что средние цены на авиабилеты выросли примерно на 16% по сравнению с прошлой осенью. Так, поднялась стоимость перелёта в Азербайджан, Молдавию, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан. Дешевле слетать этой осенью получится в Узбекистан.

Прошлым летом в тройке лидеров были: Молдавия, Казахстан, Грузия.