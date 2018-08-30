В госмагазинах Туркменистана исчезли куры

CA-NEWS (TM) - Около двух недель назад с рынков и магазинов Туркменистана исчезли куры. Если ранее в государственных магазинах кур продавали по 13 манатов за килограмм, то сейчас их нет совсем, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

В частных магазинах куры стоили по 20 манатов за килограмм. Однако после образовавшегося дефицита их стоимость выросла до 23.

Отметим, что из-за доступной цены куры являлись одним из основных продуктов питания жителей Туркменистана. Цена на рыбу и мясо начиналась от 20 манатов за килограмм.

Люди опасаются, что когда куры вновь появятся в госмагазинах, цены на них будут выше прежних.