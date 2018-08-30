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  31 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Умер Иосиф Кобзон

CA-NEWS (CA) - Скончался советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон, сообщает газета «Комсомольская правда» и радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на подтверждение родственников.

Иосиф Кобзон занесен в «Книгу рекордов России» как самый титулованный артист страны. В репертуре артиста свыше 3 тысяч песен. В 2016 году ему присвоили звание Героя России, а в 2011 стал лауреатом премии правительства РФ.

Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр в Донецкой области. В 1963 году артист окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по классу вокала, а до этого отучился в Днепропетровском горном техникуме.

В 1990-е годы он стал народным депутатом СССР от общесоюзных общественных организаций.

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