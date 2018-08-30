Председатель комитета экономики Монголии обсудил с послом Китая реализацию взаимных проектов

CA-NEWS (MNG) - Член парламента Монголии (ВГХ) и председатель постоянного комитета по экономике Д.Дамба-Очир провел 29 августа встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китая в Монголии Шин Хаймином, передает Montsame.

В начале встречи посол Шин Хаймин прeдставил информацию о результатах официального визита министра иностранных дел КНР Ван И в Монголии. Он также призвал оказать поддержку в реализации крупномасштабных проектов, согласованных в ходе визита министра Ван И.

В свою очередь председатель постоянного комитета Д.Дамба-Очир проинформировал посла Китая о текущей экономической ситуации Монголии.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по двусторонним экономическим отношениям и банковско-финансовому сотрудничеству.