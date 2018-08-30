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  31 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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300 тонн рыбы погибло в водохранилище в Самаркандской области

CA-NEWS (UZ) - 300 тонн рыбы погибло в водохранилище «Корасув» из-за резкого спуска воды на ирригационные нужды по решению администрации Пайарыкского района Самаркандской области. Сюжет об этом был показан в передаче Zamon телеканала Sevimli, передает uz24.uz.

Воду из водохранилища для сельскохозяйственных целей неоднократно спускали распоряжению хокима Пайарыкского района, говорится в передаче.

ООО «Samarqand Baliq Sanoat», занимающееся с прошлого года разведением рыб на территории водохранилища, потерпело многомиллионные убытки.

20 августа хоким (глава) Самаркандской области распорядился вернуть воду в водохранилище, но «было уже поздно». «Вся вымершая рыба всплыла на поверхность, напоминая жуткую картину из фильмов ужасов или об экологических катастрофах», - рассказали в передаче.

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