Стало известно какую зарплату будут получать российские учителя в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Российские учителя в Таджикистане будут получать зарплату 60 тысяч рублей ($880) в месяц, сообщает «Sputnik-Таджикистан».

Оклад педагогам будет выплачивать российская сторона, а таджикская обеспечит жильём и возьмёт на себя оплату всех коммунальных услуг.

Пятеро костромских учителей уже отправились преподавать в таджикские школы, при этом четверо из них уже работали там в прошлом году. Они будут обучать школьников русскому языку, биологии и информатике.

Ранее спикер Совфеда России Валентина Матвиенко отметила высокий уровень организации российско-таджикского образовательного проекта, который стартовал в Таджикистане ровно год назад. Известно, что стороны уже договорились о продолжении совместной гуманитарной программы сфере образования.

Сенатор сообщила, что в этом году еще 29 учителей из семи российских регионов отправятся на работу в республику, где уже находятся 26 учителей из призыва прошлого года, которые приняли решение продолжить свою миссию в Таджикистане.