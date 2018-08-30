В Монголии страны Северо-Восточной Азии обсуждают вопросы охраны культурного наследия

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе началась работа Азиатско-Тихоокеанской конференцию для неправительственных организаций, работающих в сфере нематериального культурного наследия. Организаторами являются Монгольская национальная комиссия ЮНЕСКО, Международный информационно-сетевой центр по нематериальному культурному наследию в Азиатско-Тихоокеанском регионе под эгидой ЮНЕСКО (ИЧКАП)и Министерство образования, культуры, науки, спорта, передает «Монголия Сейчас».

Целью двухдневной конференции «Нематериальное культурное наследие в образовании: сотрудничество во имя поощрения нематериального культурного наследия через официальное и неофициальное образование» является изучение опытов стран региона по охране и сохранению нематериального культурного наследия».

Участники конференции отметили, что образовательная система сыграет важную роль в охране культурного наследия. Поэтому стоит отразить в планах образовательных программ понятие о нематериальном культурном наследии.

Министр образования, культуры, науки, спорта Ц.Цогзолмаа сказала, что проживающий в самом центре Азии монгол сохранил свое уникальное культурное наследие.

«Одним из ярких проявлений этого является переданная нам в наследство от наших древних предков кочевая культура. Совместно с международной организацией мы реализовали проект по ознакомлению нематериального наследия, в рамках которого школьники 7 школ получили соответствующее понятие и знания о нематериальном наследии. Вне уроков были проведены мероприятия в этих школах, посвященные культурному наследию монголов», — отметила министр Ц.Цогзолмаа.

Ц.Цогзолмаа подчеркнула, что будет рассматриваться вопрос о включении в дальнейшем в учебную программу общеобразовательных школ вопросов об охране наследия монголов, о передаче молодому поколению.