Ташкент может получить статус основного переговорщика по Афганистану, - "НГ"

CA-NEWS (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетил Кабул, где обсудил с президентом Афганистана Ашрафом Гани ход исполнения основных положений Ташкентской декларации, а также вопросы экономического сотрудничества. Узбекско-афганский диалог активизировался на фоне сообщений об отмене московской конференции по Афганистану. Ташкент имеет шансы стать площадкой для межафганских консультаций, пишет Виктория Панфилова, обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты".

Ситуация в Афганистане стремительно ухудшается. На севере страны от семи до девяти уездов контролируются вооруженной оппозицией. Есть угроза переноса боевых действий с афганской территории в страны Центральной Азии. Тем более что в Афганистан стекаются иностранные боевики, получившие военный опыт в Сирии. По разным данным, их там уже до 5–6 тыс. На этом фоне предпринимаются попытки договориться о создании единого фронта между движением «Талибан» (запрещено в РФ) и центральным афганским правительством, с тем чтобы вычистить из страны ИГ («Исламское государство» – запрещено в РФ). «Сложится ли такой союз для выполнения тактической задачи – это основной вопрос всех переговоров», – сказал «НГ» директор ташкентского Центра исследовательских инициатив «Ма’no» Бахтиер Эргашев.

Такие переговоры готовились. В Москве 4 сентября должна была состояться международная конференция, в ходе которой планировались переговоры между представителями правительства Афганистана и движения «Талибан». Однако после звонка Ашрафа Гани российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову встреча отложена на неопределенный срок. Новым местом проведения консультаций может стать Ташкент. Не случайно Ашраф Гани и Абдулазиз Камилов, как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, «обсуждали меры по содействию межафганскому мирному политическому процессу».

Эта возможность обсуждалась и на переговорах президентов США Дональда Трампа и Узбекистана Шавката Мирзиёева в Вашингтоне. Америка делегировала часть проблемных вопросов по Афганистану Ташкенту. Тем более что страна имеет свою стратегию по Афганистану еще с конца 90-х годов, и она никогда не менялась. Основные ее принципы: нет военного решения, политический диалог, уменьшить влияние внерегиональных стран на Кабул и внутриафганское урегулирование и упор на экономику. «Поэтому у Узбекистана есть серьезные шансы стать модератором во внутриафганском урегулировании. На большее Ташкент и не претендует, поскольку Узбекистан не входит в число стран, которые могут самостоятельно решать вопросы урегулирования. Основные договоренности будут между странами первой тройки – США, Россией и Китаем», – сказал Эргашев.

По мнению эксперта, уже понятно, что московская площадка будет блокироваться Вашингтоном и Кабулом. Пекин пока нейтрален. «В этих условиях у Москвы есть два пути. Первый – проталкивать свой вариант и пробивать дальше идею московской площадки, второй – начать использовать возможности ташкентской площадки и продавливать на ней свои интересы и сценарии. Как представляется, второй вариант предпочтительнее, потому что в Ташкенте есть реальная возможность собрать противоборствующие стороны внутриафганского конфликта. А в Москве, как показывают последние события, – нет», – отметил Эргашев. По его словам, не срабатывают Доха и Стамбул.