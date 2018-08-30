Исследование канадских ученых опровергает утверждения о вреде мяса для здоровья

CA-NEWS (CA) - Исследование канадских ученых опровергает утверждения о вреде мяса для здоровья человека - если речь не идет о колбасе и прочих переработанных мясных продуктах. По мнению канадских диетологов, сбалансированная диета должна исключать сахар и хлеб, но никак не мясо, сообщает Би-би-си.

В исследовании университета Макмастера приняли участие 218 тысяч человек из 50 стран мира. Людей делили на пять групп в зависимости от рациона, качество которого оценивалось по балльной системе. Так, здоровая диета получала 18 баллов, а наиболее вредная - 11. Качество рациона питания затем сопоставляли с частотой развития сердечно-сосудистых заболеваний и риском преждевременной смерти.

В результате ученые выяснили, что самая полезная для сердца и всего организма диета должна ежедневно включать в себя красное мясо, фрукты, овощи, орехи, бобы, сыр, йогурт и молоко. Тогда можно на четверть сократить риск преждевременной смерти, и на 22 процента - риск инсульта.

Белое мясо не было включено в исследование. Но ученые утверждают, что польза от обоих видов мяса одинаковая.

Результаты этого исследования вступают в противоречие со многими ранее принятыми рекомендациями по здоровому питанию. Так в 2015 году Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что мясные продукты могут являться канцерогеном группы 1 и вызывают рак. Речь, правда, тогда шла о переработанном мясе. Канадские ученые подчеркивают, что в здоровой диете должно содержаться мясо, которое не подвергалось технологической переработке. То есть, это не должна быть колбаса и ей подобные мясные продукты.

По мнению ученых университета Макмастера, настоящий вред организму наносят рафинированные углеводы. Это искусственно полученный сахар и крахмал, который может содержаться в хлебе, чипсах, печенье, белом рисе и других продуктах. 50 процентов калорий в самой здоровой диете по версии университета Макмастера приходится на углеводы. Другие диеты, как правило, на две трети состоят из углеводов.

Ученые также подчеркнули, что употребление в пищу разнообразной диеты из необработанной пищи будет гораздо более эффективным способом защиты здоровья, чем одержимость отдельными питательными ингридиентами и низкокалорийными продуктами. Предыдущее исследование ученых показало, что диеты с низким содержанием жиров только вредят организму.

Помимо мяса, медицинское сообщество спорит о пользе молока. В диете канадских ученых содержится в два раза больше молочных продуктов, чем это обычно рекомендуется диетологами.

Медицинское сообщество в Великобритании по-разному отнеслось к результатом исследований, пишет Times.

Так Джереми Пирсон, заместитель медицинского директора в благотворительном фонде British Heart Foundation воздержался от резких оценок, заявив, что мясо и молочные продукты могут способствовать здоровой сбалансированной диете, но только в умеренных количествах.

Луи Леви, глава отдела питания в Службе общественного здравоохранения Англии выразил обеспокоенность относительно количества молочных продуктов: "Мы согласны с тем, что молочные продукты должны быть включены в рацион. Но нельзя забывать, что их чрезмерное употребление может привести к высокому уровню жира и соли в организме и увеличит риск сердечных заболеваний".